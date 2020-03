Anzio, al via i controlli per lo smaltimento illecito dei rifiuti

Anzio – “Ieri mattina, in via dei Giacinti a Lavinio, la Polizia Locale ha individuato e sanzionato privati che smaltivano illecitamente rifiuti ingombranti. E’ soltanto l’inizio di tutta una serie di controlli che stiamo predisponendo, in questi giorni, per la tutela ambientale del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche Ambientali e Sanitarie, Giuseppe Ranucci, in riferimento alle azioni di contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti.

L’assessore Ranucci invita la cittadinanza a conferire i rifiuti ingombranti e le potature presso i due centri gratuiti Usa e Jetta di via della Campana e di via Goldoni a Lavinio Stazione, aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

(Il Faro online)