Cinecitta’ World ricomincia da 3. Il Parco del Cinema lancia 2 nuovi parchi

Da Cinecittà, la fabbrica dei sogni, a Cinecittà World: Il Parco del Cinema e della TV di Roma cresce, si espande e ci accompagna alla scoperta di nuovi mondi dove prendono vita esperienze immersive e nuove forme di intrattenimento.

Negli ultimi tre anni Cinecittà World ha riprogettato il suo universo: oggi conta più di 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno.

Un grande percorso di crescita (+350% in 3 anni, record in Italia), che gli ha consentito con oltre 400mila presenze, di diventare il 1° parco di Roma per numero di visitatori.

Primo parco di Roma ma anche primo Parco Digital in Italia con 16 attrazioni interattive (Media Based) e oltre il 70% degli acquisti effettuati online sul sito www.cinecittaworld.it

Dal 2020 si apre una nuova fase: il Piano di Sviluppo del Resort. In 3 anni Cinecittà World aprirà 2 nuovi parchi, 2 mondi che arricchiranno l’offerta per un pubblico sempre più esigente, che ricerca esperienze da protagonista nel tempo libero e nel divertimento.

Già da questa stagione aprirà Aqua World, il futuro Parco Acquatico di Cinecittà World. Accanto alla Cinepiscina, unica piscina cinematografica al mondo, a Giugno verrà inaugurato il fiume lento Paradiso: un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente ed immersi nella natura.

Natura e scenari della Thailandia nell’adiacente Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e la possibilità di trascorrere giornate di vacanza e relax immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi.

Così come accade nel nuovissimo Regno del Ghiaccio, Playground con 5 attrazioni sulla neve, terminato a Dicembre e ad ingresso gratuito a partire dal 2020, le attrazioni del Parco permettono di vivere una vacanza da sogno…senza spostarsi da Roma!

Tra le altre novità un nuovo layout con 4 attrazioni riposizionate: le Tazze e Saltarello nell’Area Roma, mentre Torre di Controllo e Bici Volanti si spostano a Spaceland.

Si rinnova e si allarga l’Horror House, con 3 nuove sale, tra cui Saw e Hannibal Lecter.

Accanto a tutte novità 2020 il visitatore potrà godersi Volarium, primo e unico Cinema Volante esistente in Italia, premiato come miglior Attrazione dell’anno agli Oscar dei Parchi Divertimento, i Parksmania Awards.

“Dopo il risanamento di questi 3 anni”, annuncia Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World, ”il Parco è pronto per affrontre il futuro. Le due nuove aperture incrementeranno l’offerta turistica internazionale di Roma. Crescono i mondi di Cinecittà World: quello del cinema Cine World, quello acquatico Aqua World ed un terzo “World”, che sveleremo a breve, e che riporterà gli ospiti…all’inizio della Storia!”

Confermati i punti forti del Parco attuale come Altair, la montagna russa con 10 inversioni, il coaster indoor Inferno, Aktium, la montagna russa acquatica, l’Immersive tunnel Jurassic War – La battaglia dei Dinosauri, la torre di caduta Indiana Adventure, la realtà virtuale di Assassin’s Creed, il cinema interattivo in 6D In-Cubo, il mega playground per bambini Giocarena, celebrato nella trasmissione Eurogames di Canale 5.

Attenzione alla natura e agli animali completano l’idea di Parco di Cinecittà World.

Un Parco Eco, rispettoso dell’ambiente, grazie alla piantumazione di oltre 2.000 alberi in 3 anni, al sistema di riciclo interno delle acque, all’utilizzo di piatti e bicchieri organici (in polpa di cellulosa), all’eliminazione di cannucce e coperchi di plastica, a percorsi didattici sul riciclo per le scuole e all’Ecoticket che permette di entrare al parco pagando con bottiglie di plastica usate.

Un Parco Pet friendly che per primo ha aperto le porte agli animali domestici….

Infine Cinecittà World ospita Film, Fiction e Programmi Televisivi, dove il pubblico può assistere o partecipare da protagonista/attore, Anteprime Cinematografiche con i miglior film della stagione, un ricco calendario con oltre 60 Eventi.

Nonostante l’aumento delle attrazioni il parco ha mantenuto gli stessi prezzi dal 2017: Ingresso €24, ridotto fino a 140 cm €19, Abbonamento annuale €59, Pacchetto 2 gg parco + Hotel €49. Completano l’offerta i Pacchetti famiglia ed i biglietti pomeridiani e serali, a partire da 12 Euro. Il parco è collegato a Roma (Metro Eur Palasport) da un servizio giornaliero di bus navetta.

Info, biglietti e calendario eventi su www.cinecittaworld.it

Cinecittà World vi aspetta per la nuova stagione dal 15 Marzo al 6 Gennaio 2021.

(Il Faro online)