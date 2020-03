Coronavirus, a Latina positivo 53enne di Borgo Pogdora

Latina – Un 53enne di Latina – più precisamente di Borgo Pogdora – è stato trasferito d’urgenza allo Spallanzani di Roma dopo che il test sul Coronavirus è risultato positivo.

Secondo quanto emerso fin’ora, l’uomo sarebbe arrivato al Pronto soccorso del Santa Maria Goretti dopo aver chiesto l’intervento del 118 per seri problemi respiratori. Sul momento, però, la procedura non sarebbe scattata perché l’uomo non proveniva da una zona a rischio. Soltanto dopo, quando la sua condizione di salute è peggiorata, sono scattati i controlli per verificare se l’uomo fosse stato contagiato o meno dal Coronavirus.

Giunti i risultati del test, il 53enne è stato trasferito d’urgenza allo Spallanzani e in ospedale sono scattati una serie di controlli per verificare con chi del personale fosse entrato in contatto.

Al momento, sarebbero una ventina le persone dell’ospedale di Latina messe in isolamento fiduciario, in attesa di essere sottoposte al test.

Infine, il sindaco del capoluogo pontino pare sia in contatto con i vertici della Asl per cercare insieme di capire quale sia la strategia migliore da seguire per evitare ulteriori possibili contagi.

