Coronavirus, Governo: “Chiuse scuole e Università”. Ma tocca al Comitato scientifico decidere

Il Governo ha deciso: da domani, 5 marzo 2020 scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo per gli effetti del Coronavirus. E’ quanto sarebbe emerso dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi, notizia battuta da diverse agenzie di stampa. Ma per diventare operativa la decisione serve l’ok del Comitato scientifico. Indiscrezioni ulteriori, però, affermano che nella bozza di governo non risulterebbe la totale chiusura dei plessi in tutta Italia.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi, ha dichiarato:

“Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole e’ stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. la decisione arriverà nelle prossime ore”.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Arrivano infatti le disposizioni per arginare gli effetti del contagio.

Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuse. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva.

Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento.

Fonte Ansa