Coronavirus, ora è ufficiale: scuole chiuse dal 5 marzo al 15 marzo 2020

Il ministro Azzolina ha ufficializzato: scuole ch use da domani al 15 marzo 2020. Il premier Conte ha specificato che verranno chiuse anche le Università, e che la decisione è stata presa di concerto con l’Istituto superiore di Sanità.

“In queste ore c’è stata una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno scuole. Per il governo non è stata decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere e attività didattiche al di là della zone rossa a partire da domani fino al 15 marzo”, ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

“So che è una decisione di impatto. Io come ministro dell’Istruzione spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale a distanza venga fornito a tutti i nostri studenti”.