Coronavirus, salgono a 27 i casi positivi nel Lazio

“I casi di positività al Covid-19 nel Lazio salgono complessivamente a 27 oltre ai 3 casi che sono guariti. Di questi 15 sono ricoverati non in terapia intensiva e 3 in terapia intensiva presso l’Istituto Spallanzani di Roma, 9 sono in isolamento domiciliare”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Il provvedimento di chiusura delle scuole (leggi qui) sicuramente può aiutare alla riduzione dei contatti sociali. La sospensione delle attività scolastiche potrebbe anche “consentire di far concludere l’incidenza influenzale che quest’anno, per il Lazio, è stata la seconda più alta nell’ultimo decennio con un livello massimo di incidenza che ha raggiunto i 57,20 casi ogni 1.000 abitanti nella fascia di età 0/4 anni e i 48,05 casi ogni 1.000 abitanti nella fascia di età 5/14 anni” – ha spiegato D’Amato