Pomezia – Un incontro per entrare nel mondo della vita militare e per conoscere, in modo diretto e approfondito, le diverse attività svolte dai vari reparti del nostro Esercito. Al “Via Copernico” di Pomezia ha fatto il suo ingresso il personale del Comando Militare della Capitale, che ha salutato gli studenti illustrando loro una serie di attività che sta portando nelle scuole di tutta Italia.

L’iniziativa, chiamata “Esercito in classe”, nasce nell’ambito di un progetto nazionale di promozione e reclutamento che i militari stanno proponendo ai giovani studenti. A partecipare, lo scorso 20 febbraio, sono state le classi quinte, coordinate dalla Vice Preside dell’istituto pometino Maria Elena Pezone, che hanno ascoltato con grande interesse gli ufficiali e i sottufficiali dell’Esercito, con i quali hanno potuto condividere idee e curiosità. In particolare, il Col.Mario Neri, Capo della Comunicazione del Comando di Roma Capitale e già Capo del Cerimoniale del Ministro della Difesa, che ha informato gli studenti in merito alle molteplici opportunità di carattere professionale che offre l’Esercito.

Una buona occasione per i giovani di Pomezia per conoscere da vicino tecniche, organizzazione e azioni che l’Esercito sviluppa ogni giorno sul territorio, con l’impiego di mezzi ad alto impatto tecnologico e uomini addestrati e pronti ad intervenire nelle emergenze quotidiane.

