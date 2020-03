Ostia, demolizione stabilimento Arca Oda. Virginia Raggi: “Era abusivo”

Ostia – Il via alle ruspe l’ha dato Virginia Raggi, sindaca di Roma. Si demolisce lolo stabilimen Arca Oda, in piazzale Amerigo Vespucci, già impiegato come colonia marina e ricovero per emergenza freddo.

Abbandonato da tre anni dall’Opera Diocesana Oda, l’impianto è diventato nel tempo residenza di sbandati e teatro anche di atti di violenza.

Alla richiesta del perché l’amministrazione non abbia considerato un riuso della struttura, la sindaca ha risposto che si tratta di un immobile abusivo. Saranno mantenute solo le tettoie che si trovano di fronte alla battigia. Contestazioni sono arrivate dalle opposizioni, in particolare dal Pd e dall’associazione Mare libero.