Ostia, positivo al coronavirus un uomo proveniente da Zanzibar

Ostia – Un uomo di 75 anni residente al Lido è stato trovato positivo al test del coronavirus. Il paziente dopo essersi presentato al pronto soccorso del “Grassi”, è stato trasferito allo Spallanzani di Roma dove è ricoverato per i trattamenti del caso.

E’ arrivato stamattina il risultato del tampone effettuato ieri sera ad un italiano di 75 rientrato da un viaggio in Zanzibar, l’arcipelago africano al largo della Tanzania. Contrariamente alle raccomandazioni diffuse da tutte le autorità sanitarie, il malato, affetto da tosse e febbre persistente, si è presentato al pronto soccorso di Ostia, contaminando in questo modo la struttura.

Questa mattina il risultato del test sul Covid-19 ha rivelato la positività del 75enne e dallo Spallanzani, dove è stato ricoverato in isolamento, è iniziato l’iter epidemiologico previsto per il quale sono in via di effettuazione i controlli ai familiari ed ai suoi contatti più stretti.

E’ fondamentale ricordare che chi ha tosse e febbre chiami 800118800 e non si rechi in nessun caso al Pronto Soccorso. Mai come in questo periodo è altrettanto importante che ci si rechi in ospedale per urgenze reali, per malanni significativi: il rischio è che si ingolfi l’attività dei sanitari e si riduca il numero di pazienti visitabili. Il contenimento della viremia è indispensabile.

Dopo ripetuti falsi allarmi, il primo per una donna di 54 anni (leggi qui) e il secondo su un uomo prelevato a domicilio (questo è l’articolo), questo è il primo caso positivo a Ostia.

CASO SOSPETTO A OSTETRICIA

Si attende intanto l’esito dei controlli effettuati su una gestante reduce da un viaggio in Nord Italia e presentatasi al Grassi per partorire. La donna presenta sintomi parainfluenzali.