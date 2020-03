Ostia, va fuori strada: automobilista in fin di vita

Ostia – Ha affrontato la curva in modo sbagliato ed è andato dritto contro un albero. Ora lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale San Camillo.

E’ il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri, martedì 3 marzo, in via di Castelfusano. Intorno alle ore 20,30 una Smart guidata da un uomo di 44 anni e diretta verso via dei Pescatori è sbandata paurosamente all’altezza dell’incrocio con via canale dello Stagno.

La city car, di fatto, è andata dritta, senza affrontare la curva che si trova sul posto, finendo la sua corsa contro il fusto di un pino. L’impatto è stato violentissimo, segno che la vettura procedeva a velocità sostenuta. Le condizioni del guidatore sono apparse subito disperate.

Sul posto si sono precipitate l’auto medica e un’ambulanza dell’Ares 118 oltre ad alcune pattuglie della Polizia locale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Si dovrà capire quale possa essere stato il motivo della manovra errata del guidatore, se ci siano state turbative alla traiettoria, se fosse sotto effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti o se sia intervenuto un improvviso malore.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Grassi“. Da qui è stato trasferito al San Camillo: le sue condizioni sono considerate gravissime.

La strada è stata chiusa per un paio d’ore e la linea bus è stata sospesa.