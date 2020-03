Pizza coronavirus, Enzo Salvi replica ai francesi: “C’avete le baguette che puzzano d’ascella e siete senza bidet”

Roma – Un video infelice, volgare e vergognoso, quello prodotto dalla televisione francese Canal + per criminalizzare l’Italia sulla drammatica vicenda del coronavirus. Mostra un pizzaiuolo italiano alle prese con il forno a legna e una pizza fumante appena sfornata. Con un colpo di tosse, manda uno sputazzo sulla farcitura e la voce fuori campo dice “Pizza Coronavirus”.

Dopo le rimostranze, anche ai più alti livelli diplomatici, la televisione d’Oltralpe ha rimosso il video ma ormai la frittata è fatta: l’indignazione si è diffusa e l’antipatia verso i discendenti di Obelix si è ulteriormente consolidata.

Così, interpretando l’umore popolare, il comico Enzo Salvi, campione d’incassi con i cinepanettoni e reduce dal successo televisivo di Din Don su Italia 1, ha dato fiato all’indignazione nazionale. In un video lo si vede brandeggiare un’intera teglia di croccante pizza rossa e invitare i francesi a degustare. “A francesi’ stavo a riflette, no: fate i fighi con la Gioconda nostra, c’avete le baguette che ve puzzano d’ascella, ai Mondiali v’avemo passato ‘a sveglia, non c’avete manco il bidet – dice – Ma lo sapete che ve dico: annatevela a pija’ ‘nder culo. Viè qua che te la do’ io una bella pizza”.