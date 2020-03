Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo l’ondata di maltempo di inizio settimana, pilotata da un profondo vortice di bassa pressione sull’Italia, rimarrà aperto un canale di correnti di provenienti dall’Atlantico che continueranno anche nei prossimi giorni raggiungere le latitudini mediterranee. Dopo una breve pausa intorno alla metà della settimana, con temporanea attenuazione dell’instabilità sull’Italia, è atteso infatti il transito di nuove perturbazioni già dalla seconda parte della settimana. Una di questa raggiungerà la Penisola giovedì a partire dal Nordovest, orchestrata da una depressione che, una volta raggiunto il Mediterraneo centrale, si sposterà successivamente verso i Balcani.

MERCOLEDÌ: Una breve tregua del maltempo interesserà il Mediterraneo centrale e l’Italia intorno alla metà della nuova settimana, anche se nella giornata di mercoledì sarà ancora da preventivare una residua instabilità sul medio Adriatico e su parte del Meridione, con precipitazioni sparse nevose anche sotto i 1000m tra Romagna e Montefeltro. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi con il passare delle ore ma già giovedì una nuova perturbazione raggiungerà il Nordovest e l’alto versante tirrenico.

ARRIVA LA NUOVA PERTURBAZIONE GIOVEDÌ. Le nubi andranno aumentando sin dal mattino al Nordovest e sull’alto Tirreno con comparsa di piogge sparse che si intensificheranno nel corso della giornata estendendosi entro sera a Triveneto e Lazio. Nuove nevicate impegneranno l’arco alpino a partire da quello occidentale oltre gli 800/1000m e fenomeni che diverranno anche intensi in serata sul Triveneto. Piogge e rovesci anche su Liguria e Toscana, specie settentrionale, con possibili temporali e neve sull’Appennino Settentrionale dai 1200m. Entro fine giornata alcune piogge fin sul Lazio. Sul resto d’Italia tempo più stabile e in prevalenza soleggiato.

VENERDÌ INSTABILITA’ IN ATTENUAZIONE. Il fronte avanzerà verso le nostre regioni centro-meridionali ma risulterà meno attivo, portando tempo a tratti instabile sui versanti tirrenici, specie interni, ed entro sera fin sulle regioni più meridionali. Andrà migliorando invece al Nord, seppur con una recrudescenza dell’instabilità che sembrerebbe essere in agguato in giornata sul Nordest.

TENDENZA WEEKEND. A tratti ancora instabile sabato sul medio-basso Adriatico e al Sud, più soleggiato altrove. Migliora domenica su tutta Italia, ma tende a peggiorare gradualmente sulle Alpi per l’avvicinamento di una nuova perturbazione.

Previsioni Meteo Lazio

MERCOLEDI’: Residue correnti fredde alle alte quote determinano ancora residua variabilità con nubi irregolari specie su Toscana sud-orientale e appennino umbro: qualche precipitazione possibile lungo l’Appennino toscano sud-orientale e quello umbro-marchigiano nevosa dai 1000-1300m, ma a tratti fin verso gli 800/1000m sui settori toscani del Marradi, Casentino e dell’alta Tiberina. Definitivo esaurimento dei fenomeni nel corso del pomeriggio con progressivi ampi rasserenamenti in serata. Temperature minime in calo, specie in montagna; massime in ripresa specie su Lazio centro-occidentale e coste dellaToscana . Venti fino a moderati settentrionali, con rinforzi pomeridiani su Toscana, Umbria e viterbese, sostenuti al largo. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del Previsore Lazio

MERCOLEDI’ PREVALENTEMENTE ASCIUTTO, POI FRONTI A RIPETIZIONE CON NUOVA NEVE IN APPENNINO: IL PRIMO GIOVEDI’, UN SECONDO TRA VENERDI’ E SABATO.

Ci attende un generale miglioramento del tempo nella giornata di mercoledì, salvo ancora qualche occasionale precipitazione in Appennino. Nel corso di giovedì dopo un avvio soleggiato giungerà una nuova perturbazione entro sera; accumuli anche rilevanti sui rilievi dell’alta Toscana. Tra venerdì e sabato nuovo fronte in transito, con rovesci e temporali prevalentemente nelle zone interne; torna la neve in Appennino. Temperature in linea con quelle del periodo