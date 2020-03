A Pomezia torna “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico

Pomezia – Il Comune di Pomezia partecipa a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radio 2 in programma per il 6 marzo.

Giunta alla sedicesima edizione, la campagna quest’anno è dedicata ad incrementare il verde intorno a noi con l’intento di invertire il cambiamento climatico e frenare il riscaldamento globale.

L’iniziativa prevede inoltre lo spegnimento di piazze e monumenti. Per l’occasione sarà spenta la Torre Civica di piazza Indipendenza e saranno messi a dimora 20 alberi donati alla collettività dall’associazione Città Giardino e dai nostri agenti della Polizia locale.

“Abbiamo aderito con convinzione alla campagna ‘M’illumino di meno’ – ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias – ma la vera sfida è portare avanti ogni giorno politiche in grado di curare l’ambiente circostante e agire contrastando i fattori che causano il riscaldamento globale. Gli alberi sono la migliore risposta per ridurre l’aumento delle temperature e prevenire l’erosione del suolo”.

“Piantare alberi significa investire nel nostro futuro e in quello delle nuove generazioni in maniera consapevole – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà –. Spegniamo simbolicamente le luci della Torre Civica e mettiamo a dimora 20 nuovi alberi che andranno ad arricchire il nostro patrimonio boschivo. Un ringraziamento speciale all’associazione Città Giardino e alla nostra Polizia locale, che hanno donato le piante alla collettività, per il forte senso civico dimostrato”.

(Il Faro online)