Benacquista Assicurazioni Latina Basket, si gioca domenica 8 marzo

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica che la gara con la Givova Scafati, inizialmente in programma per domenica 1 marzo alle ore 18:00 al PalaMangano e valevole per l’ultima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West, sarà disputata domenica 8 marzo alle ore 18:00 al PalaMangano, come indicato sul comunicato ricevuto in data odierna dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

(Il Faro on line)