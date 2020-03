Civitavecchia, D’Ottavio: “Trovata la soluzione per il sottopasso di Fiumaretta”

Civitavecchia – “Sul sottopasso di Fiumaretta, posso dire che la soluzione economica è stata trovata e l’intervento sarà presto possibile, nei tempi che gli adempimenti burocratici impongono alla pubblica amministrazione. Purtroppo devo correggere l’ex sindaco Cozzolino: Acea nulla c’entra con questa operazione”. Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici Roberto D’Ottavio.

“Lo informo inoltre che l’autospurgo da 300mila euro è in corso di immatricolazione, fermo restando che tale dotazione purtroppo assai difficilmente potrà essere una soluzione a breve scadenza, per ragioni di mancata pianificazione.

A proposito di pianificazione, il lavoro dell’assessorato è spesso oscuro, in quanto mettere in cantiere un’opera è solo l’ultimo segmento di un articolato iter, che deve essere preceduto dalla progettazione e soprattutto dal reperimento di adeguate coperture economiche. Quindi in 7 mesi, come riconosce anche Cozzolino, abbiamo risolto anche questo problema che durava da anni Ringrazio quindi anche i consiglieri che hanno segnalato questo problema, che era comunque a conoscenza degli uffici, i quali avevano (come era noto ad uno di loro) avviato l’iter”.