Coronavirus, salgono a 44 i casi positivi nel Lazio

“Sono 44 nella Regione Lazio i casi positivi al Coronavirus, oltre i 3 guariti. Di questi, 14 sono in isolamento domiciliare, 20 sono ricoverati non in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in terapia intensiva. 5 pazienti sono stati dimessi dallo Spallanzani” – è quanto annunciato sulla pagina facebook ufficiale dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.