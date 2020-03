Decreto coronavirus, le reazioni dei sindaci

Con la firma del decreto Conte, volto a contrastare la diffusione del temuto Covid-19, è stata disposta la chiusura di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado (leggi qui), ma non solo. Ecco la risposta dei sindaci del litorale laziale, pronti ad eseguire le istruzioni governative.

Anzio, Candido de Angelis: “Prendiamo atto della decisione del governo”

“Prendiamo atto della comunicazione del governo di sospendere le attività didattiche, delle scuole di ogni ordine e grado, da domani 5 marzo al 15 marzo”, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Anzio, Candido De Angelis. “L’Amministrazione comunale, riunita a Villa Corsini Sarsina, ha attivato tutte le procedure per la sospensione dei servizi connessi all’attività didattica (mense, trasporti, assistenza scolastica)”.

Il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola: “Confermata la sospensione delle attività didattiche”

“È stato pubblicato il decreto con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero

territorio nazionale del diffondersi del coronavirus – ha comunicato il sindaco di Anzio, Alessandro Coppola, ai suoi concittadini -. Confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

Civitavecchia, stop ai Consigli comunali aperti

“Considerato che il Consiglio comunale fissato per domani, 6 marzo, non prevede l’approvazione di atti con imminente scadenza – ha spiegato il presidente Emanuela Mari -, si è ritenuto opportuno rinviare la seduta a nuova data che sarà stabilita dalla Conferenza dei capigruppo. Il Consiglio comunale aperto fissato per il giorno 11 marzo non potrà svolgersi per evidenti motivi, mentre le successive sedute dovranno essere svolte a porte chiuse fino a nuove disposizioni da parte del Consiglio dei Ministri“.

