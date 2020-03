Pescatori Ostia, gli Squali gialloverdi vincono a Latina con un tripla

Latina – Grande vittoria della Pescatori, che sbanca Latina e batte il Nuovo Cos per 3 a 0, ribadendo il grande stato di forma dopo la vittoria casalinga contro il Terracina.

Un risultato figlio di una prestazione importante, da parte di un gruppo, quello di Mister Lodi, che sta regalando grandi emozioni a tutti gli Squali del Borghetto e ad una Società, quella gialloverde, sempre più protagonista nell’anno della rinascita.

Tra i protagonisti di questa vittoria, in campo, Flaviano Fraschetti, che arrivato nel “mercato di riparazione“, insieme ad altri giocatori di grande valore, ha dimostrato su campo di poter dare una grossa mano alla Pescatori e a Mister Lodi. Come domenica a Latina, con una fantastica doppietta. E con lui abbiamo parlato di questo trionfo in terra pontina:

“Siamo felici di questa bellissima vittoria. Sapevamo di andare ad affrontare una squadra ostica, su un campo difficile. Venivamo dalla bella vittoria con il Terracina ma da un periodo complicato in trasferta, e volevamo tornare a far punti anche fuori. Abbiamo lavorato alla grande in settimana e siamo riusciti a interrompere il digiuno di punti in trasferta“.

5 punti dividono gli Squali dalla zona playoff e da quel terzo ambitissimo posto, occupato dal C.S. Primavera con 53 punti, contro i 48 della Pescatori. Cosa ne pensi Flaviano? Prosegue la corsa!

“Noi non molliamo. Finchè saremo aggrappati. Abbiamo tutte le carte in regola per poter raggiungere i playoff e ci proveremo fino alla fine. L’obiettivo è e sarà quello, poi sarà come sempre il campo a dare il suo verdetto“.

Qualche giorno di ambientamento e poi sei tornato subito a volare, insieme ai compagni. Quali sono le sensazioni personali, e nel gruppo gialloverde?

“Fin da subito ottime. Squadra e staff meravigliosi. Poteva solo migliorare tutto con il tempo, e ora si raccolgono i frutti. Certo, gli allenamenti sarebbero da migliorare visto che siamo a marzo e il mister Lodi ci sta facendo fare le salite, però dai non ci lamentiamo!”.

In chiusura, Flaviano, sappiamo che hai una dedica speciale per la doppietta..

“Si, innanzitutto la dedico alla squadra. Poi a Maurizio Tortolano, così almeno per un mese non lo voglio sentire più!”.

(Il Faro on line)(foto@PescatoriOstia)