Roma Capitale: “Sport, stop ai grandi eventi fino al 3 aprile”

Roma – Alla luce dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del virus COVID-19, stamattina si è tenuto un tavolo tecnico di approfondimento tra l’Assessorato allo Sport e il Dipartimento Sport per assicurare l’attuazione delle disposizioni in esso previste.

Al fine di un maggiore coordinamento, l’assessore Frongia è rimasto in costante contatto con Sindaca, gli uffici di Gabinetto, i colleghi capitolini e – per concordare un intervento quanto più possibile omogeneo – gli omologhi assessori di altre grandi città italiane.

Tutti i provvedimenti prodotti dal tavolo tecnico del Dipartimento Sport sono stati poi condivisi e approvati durante l’incontro odierno del COC, il Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, alla presenza della sindaca Virginia Raggi.

È stata quindi inviata una comunicazione ai concessionari degli impianti sportivi comunali invitandoli ad adempiere alle prescrizioni previste dal Decreto e darne attestazione di avvenuta applicazione al Dipartimento Sport entro lunedì 9 marzo.

La stessa comunicazione è stata mandata anche ai Municipi affinché possano valutare di adottare analoghi provvedimenti per gli impianti municipali e le palestre scolastiche ove si svolge attività sportiva durante la fascia pomeridiana.

Si invitano gli sportivi a prendere visione delle comunicazioni ufficiali prodotte dalle diverse Federazioni dal momento che sono state adottate misure ad hoc a seconda dello sport praticato.

Per quanto riguarda le manifestazioni, in applicazione all’art. 1, c.1 lett. b) che recita “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“, sono stati cancellati i grandi eventi sportivi previsti fino al 3 aprile; è in corso di valutazione quali altre manifestazioni possano svolgersi regolarmente nel rispetto di tale indicazione.

Per le manifestazioni che non potranno avere luogo, verrà valutata di comune accordo con gli organizzatori la possibilità di riprogrammare l’evento in data successiva.

L’assessore Daniele Frongia è in costante contatto con il CONI, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva al fine di promuovere, in accordo con quanto riportato nell’art. 2 c. 1 lett. e), attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, da svolgersi all’aperto.

Si rende noto infine che, insieme al presidente della Commissione Sport Angelo Diario, al venir meno delle limitazioni imposte dal Decreto, verrà presentata una serie di misure di sostegno allo sport.

Sono tenuti al rispetto del DPCM tutti gli impianti sportivi siti nel territorio di Roma Capitale, siano essi pubblici o privati.

