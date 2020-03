Roma, furto al circolo Arci Sparwasser: gara di solidarietà per ripartire

Roma – Nella notte tra domenica e lunedì 24 febbraio, dei malviventi si sono introdotti all’interno del circolo Arci Sparwasser, importante punto di aggregazione del quartiere del Pigneto, a Roma. Tra gli oggetti rubati, soldi, strumentazione, mixer, microfoni, superalcolici e persino patatine e un rotolone di carta.

Un brutto colpo per i gestori del circolo, la cui sopravvivenza si basa sull’impegno dei tanti volontari che ogni giorno, nei ritagli di tempo del proprio lavoro, si dedicano all’organizzazione di attività culturali, aggregative e sociali. In quattro anni, al circolo Sparwasser si sono susseguiti concerti live, presentazioni di libri, raccolta di generi alimentari per i più bisognosi e di coperte per i senza tetto, feste, corsi d’italiano per stranieri di ogni nazionalità, dibattiti politici, sportelli per lavoratori precari molto altro. Attività che questo furto imprevisto rischia seriamente di mettere in pericolo: senza strumentazione non è possibile fare nuovi eventi; in mancanza di questi non sono previsti introiti e quando non c’è denaro sufficiente anche pagare l’affitto dei locali dove è ubicato lo spazio diventa difficile.

Per aiutare lo Sparwasser a riprendersi dall’accaduto e ripartire con tanti nuovi eventi è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. L’iniziativa sta avendo un grande successo: in pochi giorni dall’avvio della campagna, infatti, sono stati raccolti oltre 7.500 euro. Grazie all’aiuto dei sostenitori, sarà possibile ripagare l’attrezzatura rubata, mettere in sicurezza lo spazio affinché non si ripetano altri episodi simili e rilanciare le attività del circolo.

(Il Faro online)