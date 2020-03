Terracina2020, “Cambiamo con Toti” scende in campo con Roberta Tintari

Terracina – Il Coronavirus non ferma la politica, specialmente a Terracina, dove, in primavera si andrà a votare per scegliere il nuovo sindaco e, dove, quindi, continua il fermento delle alleanze.

In particolare, ieri pomeriggio, il gruppo locale “Cambiamo con Toti” ha ufficializzato la sua scesa in campo al fianco di Roberta Tintari (leggi qui), erede dell’ex sindaco Nicola Procaccini, ora volato a Bruxelles in qualità di eurodeputato (leggi qui).

“Con il sindaco Tintari abbiamo avuto carta bianca per portare in campo le nostre idee” ha spiegato Marcello Masci, coordinatore locale di Cambiamo Terracina, sottolineando, come il suo gruppo non sarebbe voluto arrivare a una divisione con Forza Italia e Lega, ma anche come, nonostante la buona volontà nel confrontarsi, non si sia riusciti a trovare un punto di incontro tra le varie parti.

“Mostreremo le nostre potenzialità con le idee” ha invece sottolineato Pietro Longo, che ha definito questa decisione “ponderata e politica” e facendo sapere che, molto probabilmente ci sarà anche un ricambio generazionale all’interno delle liste a sostegno della coalizione. Volti nuovi che vogliono lavorare per Terracina.

Per quanto riguarda, infine, l’altra alleanza del centrodestra (Lega e FI) è ancora fumata nera sul nome del candidato sindaco, anche, senza troppe sorprese secondo alcuni, dovrebbe essere Gianfranco Sciscione.

(Il Faro on line)