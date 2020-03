Anzio, la “Frittura di Paranza” diventa protagonista

Anzio – La rinomata “Frittura di Paranza”, con merluzzetti, triglie, soaci, occhialoncini, alici, tipiche del mare di Anzio, dal 18 al 25 marzo, è la protagonista assoluta della campagna di marketing territoriale del mese di marzo, promossa dall’Amministrazione De Angelis.

La Città di Anzio, che vanta la migliore cucina marinara al mondo, unica località della Provincia di Roma Bandiera Verde 2020, con la sua gloriosa storia, con il clima mite, con il suo patrimonio archeologico e con circa 14 km di costa, in un momento delicato per l’economia nazionale, lancia un messaggio positivo ai cittadini e soprattutto ai turisti, puntando sulla promozione delle eccellenze del territorio.

Dal 18 al 25 marzo, in ben ventiquattro ristoranti di Anzio che hanno aderito al progetto di promozione turistica dell’Ente, saranno attive le vantaggiose promozioni per gustare la prelibata “Frittura di Paranza”, cucinata secondo l’antica ricetta della tradizione anziate.

Nell’ambito delle promozioni km zero, i ristoratori anziati, in collaborazione con il Comune di Anzio, hanno lanciato sui social e sulle cartoline pubblicitarie la ricetta per una memorabile “Frittura di Paranza”, protagonista del mese di marzo.