Buste esplosive, un altro plico sospetto recapitato a Roma

Roma – Un’altra busta sospetta è stata recapitata a Roma. Il plico è arrivato ieri intorno alle 12 a una persona che vive in via Cardinal San felice, nella zona di Boccea. Subito sono stati allertati i carabinieri e sul posto sono arrivati i militari di Madonna del Riposo, gli artificieri e il Ris che hanno messo in sicurezza la busta. I rilievi sono stati eseguiti dalla settima sezione del Nucleo investigativo. Nei giorni scorsi tre plichi esplosivi sono stati recapitati a tre persone nella capitale (leggi qui).

(Il Faro online)