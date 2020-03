Civitavecchia, approvate le graduatorie per la materna “I Bambini di Beslan”

Civitavecchia – In relazione alla procedura di iscrizione alla Sezione Primavera ed alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan”, sita in Via dell’Immacolata, si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 601 del 5/03/2020, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha approvato le rispettive graduatorie.

Come indicato nella Determinazione Dirigenziale citata, relativamente alla Scuola dell’Infanzia, il numero dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico, è pari a 6 anziché 5. L’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione per eventuali chiarimenti ai numeri di telefono: 0766 590922 – 919.

(Il Faro online)