Coronavirus, a Pomezia sospesa l’accettazione del Pronto Soccorso della clinica Sant’Anna

Pomezia – “È stata sospesa a scopo precauzionale l’accettazione al Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant’Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al Covid-19 (leggi qui), di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare”, rende noto il portale della Salute della Regione Lazio.

“In continuo contatto con la Asl Roma 6, verranno dati nuovi aggiornamenti. I cittadini – spiegano – possono usufruire del Pronto soccorso del nuovo Ospedale dei Castelli e agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno“.

(Il Faro online)