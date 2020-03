Coronavirus, Baccini: “Il Sindaco di Fiumicino incontri l’opposizione”

Fiumicino – Con una richiesta formale, firmata da Mario Baccini, è stato chiesto al sindaco di Fiumicino Esterino Montino un incontro con i capigruppo dell’opposizione per discutere della situazione economica e concordare ed esaminare i provvedimenti da adottare a seguito della emergenza coronavirus.

“In questo momento di crisi – spiega Baccini – è opportuno costruire un confronto diretto con il Sindaco e l’Amministrazione per proporre soluzioni da condividere in modo collegiale a tutela dei cittadini. Già con una prima mozione presentata per la restituzione degli oneri delle mense scolastiche (inagibili per questo periodo) i capigruppo dell’opposizione hanno proposto una prima soluzione temporanea per alleviare il carico fiscale delle famiglie in questo momento”.

“Con l’incontro richiesto l’idea è di sottoporre all’attenzione del Sindaco un elenco di possibilità sostenibili direttamente dall’Amministrazione comunale in attesa delle determinazioni di Regione e governo per aiutare il territorio che a causa dell’emergenza sanitaria rischia il collasso economico. La vera crisi infatti, lo ribadiamo, è quella di natura socio economica innescata come effetto del contenimento sanitario. Se le azioni di prevenzione igieniche sono risultate efficienti dal punto di vista del sostegno economico è già tardi per agire e bisogna preparare un piano operativo, efficace e possibilmente condiviso per il vantaggio dei cittadini”, conclude Baccini.

(Il Faro online)