Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che giovedì ha raggiunto l’Italia a partire dalle regioni settentrionali, accompagnata da un flusso atlantico nuovamente proteso fino alle latitudini mediterranee, si estenderà venerdì a parte delle regioni centrali e meridionali. Il tempo sulle nostre regioni subirà quindi un deterioramento a ridosso del weekend, con ventilazione tesa e tempo a tratti instabile al Centro-Sud, per la formazione do un’area depressionaria che si collocherà proprio sull’Italia. Vediamo nel dettaglio le condizioni previste:

METEO ITALIA VENERDÌ. Al Nord migliora al Nordovest con schiarite anche ampie, maggior variabilità su Triveneto ed Emilia Romagna con recrudescenza dell’instabilità tra il pomeriggio e la sera e nuovi rovesci e neve sulle Alpi in calo fino a 800/1000m in serata, 1200m sull’Appennino Emiliano. Al Centro spiccata variabilità sulle aree tirreniche con piovaschi al mattino sul basso lazio, dal pomeriggio su Toscana, interne laziali ed Umbria, anche con qualche temporale sulle aree appenniniche. Maggiori schiarite sul versante adriatico, anche se con qualche rovescio verso sera sulle Marche. In Sardegna nubi in aumento da ovest con piogge in intensificazione in giornata sui versanti occidentali. Al Sud inizialmente instabile su Campania e alta Calabria tirrenica con piogge e rovesci che in giornata si concentreranno sui settori calabresi sconfinando in Sicilia al Messinese. Maggiori aperture sul versante adriatico salvo temporanea variabilità in giornata su Salento e Lucania dove giungerà qualche scroscio di pioggia o temporale, ma con schiarite in serata. Venti tesi occidentali sui bacini ad ovest, tra sudovest e sud-sudest altrove con possibile Garbino sulle interne adriatiche.

TENDENZA WEEKEND. Sabato ancora instabile al Centro-Sud mentre migliora su tutto il Nord e l’alto Tirreno. Domenica ancora un po’ di instabilità al Sud ma in graduale attenuazione, più soleggiato sul resto d’Italia ma con tendenza ad aumento della nuvolosità entro sera al Nord e Sardegna.

Previsioni Meteo Lazio

VENERDI’: la perturbazione giunta la sera precedente porta piogge diffuse nella notte, che in mattinata saranno ancora presenti sul basso Lazio ma in esaurimento. Altrove subentra una generale variabilità tra nubi irregolari e schiarite con nuove piogge o rovesci intermittenti a ridosso dell’Appennino, ma localmente anche sulle interne tosco-laziali tra pomeriggio e sera dove non si esclude qualche colpo di tuono, sebbene i fenomeni saranno distribuiti in modo estremamente irregolare; precipitazioni scarse o assenti lungo le coste. Temperature in calo, specie in quota, con neve fin verso i 1100-1400m nella seconda parte della giornata, ma a tratti sotto i 1000m durane i rovesci più intensi. Venti sostenuti di Libeccio, con ulteriori rinforzi pomeridiani specie su coste e Maremma, in progressiva attenuazione dalla sera. Mari mossi o molto mossi.

Commento del Previsore Lazio

INSTABILE TRA VENERDI’ E SABATO, BELLO DOMENICA – Venerdì il fronte lascierà in eredità una certa instabilità con nuovi rovesci sparsi, pur alternati a parentesi assolate: fenomeni più probabili su basso Lazio e a ridosso dell’Appennino, con associato calo termico e neve in genere dai 1100-1400m. Sabato ancora moderatamente instabile, specie sulle interne appenniniche e sul basso Lazio, qui con rovesci, qualche temporale e neve questa volta a tratti sotto i 1000m a causa di un ulteriore calo termico. Domenica invece si prospetta più soleggiata e stabile su tutti i settori. Le temperature subiranno un nuovo calo da venerdì, allineandosi alle medie del periodo.