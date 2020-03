Fondi aderisce alla campagna “M’illumino di meno”

Fondi – La Giunta Municipale di Fondi ha deliberato il patrocinio di adesione alla Campagna nazionale “M’illumino di meno”, promossa dal programma radiofonico di RAI Radio2 “Caterpillar”, che ha come finalità lo svolgimento di una giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Lo rende noto l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, precisando che la suddetta Campagna nazionale è promossa a livello locale dal Consiglio Parrocchiale dell’Azione Cattolica della Parrocchia di San Paolo Apostolo di Fondi – in collaborazione con Azione Cattolica Italiana, Parco dei Monti Aurunci, Associazione Fare Verde e Legambiente – al fine di promuovere un evento che coinvolga sia la comunità che il territorio del quartiere San paolo e che abbia come obiettivo una maggiore consapevolezza dell’importanza del rispetto del verde che circonda la città.

A Fondi l’iniziativa si articolerà in due giornate e prevede per Venerdì 6 Marzo alle 20.00 una cena a lume di candela nel Salone Parrocchiale. Chi aderirà è invitato a portare con se piatto, bicchiere e posate, una candela e qualche delizia da condividere (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347.8338228 e 3200149306).

Sabato 7, alle 15.30, è in programma presso via Lazio la messa a dimora di alberi, che saranno forniti gratuitamente dal Parco dei Monti Aurunci e dalla Cooperativa Aloe Vera.

“L’Amministrazione comunale – afferma l’assessore Muccitelli – aderisce anche quest’anno con convinzione alla Campagna “M’illumino di meno”, confermando la propria sensibilità nei confronti delle problematiche del risparmio energetico, proseguendo così nella promozione e nel sostegno ad azioni volte al miglioramento del benessere della comunità sensibilizzando i cittadini alla riduzione dei consumi energetici e all’abbattimento delle emissioni per ridurne l’impatto sull’ambiente. La piantumazione di nuovi alberi, prevista nell’edizione 2020, ha una valenza sia urbana che ambientale, incidendo sul miglioramento del verde urbano e sulla qualità della vita.”

