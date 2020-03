Forza Italia: “Subito un Consiglio straordinario sull’effetto-coronavirus sul sistema aeroportuale e l’indotto economico”

Fiumicino – “Il comparto aeroportuale è in ginocchio. L’aspetto più evidente è vedere le grandi sale dell’aeroporto Leonardo da Vinci vuote, ma in realtà è ciò che non si vede che sta precipitando nel baratro: taxi, Ncc, catering, negozi dentro il sedime aeroportuale, e fuori alberghi, bed & breakfast, car vallet, noleggiatori, parking. E’ tutto l’indotto che sta collassando”. Lo afferma un comunicato a firma Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia

Nel momento in cui si parla di incentivi governativi e, a livello locale, il sindaco fa riunioni con alcune categorie colpite dalla crisi economica indotta dal coronavirus, va ribadito con forza che sono tanti i settori interessati, e che dunque c’è bisogno di una visione d’insieme.

Per questo chiedo al sindaco Montino di convocare un consiglio comunale straordinario, che affronti il problema dell’indotto aeroportuale, in un momento già critico per l’intero settore. Un Consiglio allargato anche a tutte le attività produttive che si aspettano che qualcuno prenda le loro difese, le guidi ce le accompagni in questa fase delicata.

Un momento di confronto per stilare un documento preciso, con richieste e possibili soluzioni da presentare al Governo.

Il Comune con le sue risorse non può fare molto, ma può farsi sentire sui tavoli che contano, inviare dossier, preparare manifestazioni, spingere insomma sull’acceleratore. Adesso è il momento di farsi sentire, dopo – una volta finite le risorse . Sarà troppo tardi”.