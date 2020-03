Fregene, in giro con la marijuana in tasca: arrestato pusher 48enne

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno arrestato un operaio 48enne del luogo, per detenzione al fine dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto con alle forze dell’ordine, è stato fermato in strada dai militari per un normale controllo ed è stato trovato con alcune dosi di droga nelle tasche. La successiva perquisizione nell’abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, pronte per essere vendute. Il pusher è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

(Il Faro online)