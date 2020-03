Gaeta, da tempo maltrattava la moglie, arrestato

Gaeta – Da tempo maltrattava la moglie, ma la parola “fine” è arrivata soltanto ieri, quando il suocero, non riuscendo più a gestire il genero ancora una volta ubriaco, ha deciso di allertare il comando di Polizia di Gaeta, che ha proceduto con l’arresto.

Secondo quanto emerso fin’ora, la coppia si era separata l’anno scorso per problemi di alcolismo irrisolti, ma era attualmente ospite a casa della famiglia di lei per un tentativo di riconciliazione.

Ieri pomeriggio, l’uomo, che, in base a quanto si apprende, non aveva mai effettivamente smesso di bere, ha dato il via a l’ennesima lite violenta. Da qui, la preoccupazione del suocero che avrebbe infine scelto di rivolgersi alle autorità.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato come la camera da letto momentaneamente in uso alla coppia fosse a soqquadro, con mobilio ed arredi fracassati. Spaventata, la donna si era rifugiata nella stanza della madre, chiudendovisi all’interno per sfuggire al marito.

Alla vista degli agenti, l’uomo anziché mostrare contegno ha esacerbato la sua immotivata ira prendendo a calci anche il cane, rompendo ancora altri arredi e minacciando i parenti.

Dalle indagini svolte nell’immediatezza, sono emerse recenti liti, mai denunciate. Gli agenti sono comunque riusciti a ricostruire le condotte violente dell’uomo, tutte in concomitanza dell’assunzione di sostanze alcoliche. All’esito delle indagini l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso il domicilio della madre, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida.

La Polizia di Stato, da tempo impegnata in campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere e tra le mura domestiche, proprio per prevenire e contrastare tali condotte, ancora una volta intende sottolineare l’importanza di segnalare e denunciare sempre ogni tipo maltrattamenti.

(Il Faro on line)