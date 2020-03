Karate, annullata la Premier League di Rabat

In uno sport che si ferma per l’emergenza coronavirus, lo fa anche il karate internazionale della Wkf.

Poco fa è stata cancellata la tappa della Premier League di Rabat che si sarebbe dovuta disputare la prossima settimana in Marocco. Lo rende noto il presidente della commissione atleti della Federazione Mondiale di karate e membro esecutivo di essa, Davide Benetello. Per il momento sembra essere stato annullato solo questo appuntamento in calendario: “Seguiranno altre informazioni”. Sottolinea Benetello sulla sua pagina ufficiale Faceebook.

Non è ancora terminata la stagione della Premier. Gli azzurri della Nazionale Italiana aspettano di conquistare punti importanti per la qualifica olimpica, che si chiude a fine mese. Solo tre di essi hanno strappato il pass per Tokyo 2020. Mattia Busato e Viviana Bottaro, atleti di kata, e Luigi Busà, kumite.

(Il Faro on line)(foto@fijlkam)