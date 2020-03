Latina, incidente nella notte a via Nascosa: due persone salvate dai Vigili del Fuoco

Latina – Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nella notte appena trascorsa, intorno alle 3, nel Comune di Latina, in via Nascosa, a seguito delle segnalazioni di un grave incidente stradale.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina riscontrava la presenza di una vettura incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, con due persone all’interno.

Subito iniziavano le operazioni di estricazione dei due traumatizzati all’interno della vettura, che venivano presi in consegna dai sanitari del 118. Nel contempo veniva messa in sicurezza la vettura.

(Il Faro online)