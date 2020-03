Maccarese, iniziata la rimozione delle discariche abusive su via delle Pagliete – VIDEO

Fiumicino – “Ringrazio gli uffici dell’assessorato all’Ambiente e l’Ati che si sono attivati quest’oggi per iniziare la rimozione delle discariche su via delle Pagliete a Maccarese“. Lo dichiara il presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi.

“Quelle su via delle Pagliete sono solo alcune delle tante discariche che si trovano nel nostro territorio. In tutte queste situazioni è emerso un dato evidente: i rifiuti – spiega – accumulati nel tempo sono tantissimi e chiaramente per lo più non di provenienza domestica. Sempre più spesso purtroppo il nostro territorio è imbrattato da queste discariche di materiale edile, frigoriferi, wc, vernici e molto altro. Dobbiamo cominciare a indirizzare le nostre ricerche e possibili risoluzioni. Per di più, essendo rifiuti speciali, ci vuole del tempo e costi elevati a carico dell’Amministrazione per il loro smaltimento”.

“Per questo – conclude Zorzi – mi propongo, non appena possibile, di convocare una Commissione congiunta anche con il Presidente della Commissione Ambiente Massimo Chierchia e Comando della Polizia locale per affrontare in modo organico il problema e cercare risoluzioni condivise. Un paese evoluto si vede anche dal comportamento dei propri cittadini, che deve rimanere sempre corretto e rispettoso degli altri, soprattutto quando si tratta di ambiente, la nostra eredità per le future generazioni”.

(Il Faro online)