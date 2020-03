Ostia, Antonio Di Giovanni (M5S): “Pua: basta ostruzionismo, confrontiamoci sui contenuti”

Ostia – Ieri, giovedì 5 marzo, per la quarta volta consecutiva il Consiglio del X Municipio non è riuscito a discutere e votare il parere sul Pua, il Piano di Utilizzazione degli Arenili. Le opposizioni, lamentando la mancanza di un dibattito preventivo, hanno di fatto bloccato i lavori dell’Assemblea.

Rispetto alla vicenda, incancrenitasi ormai da un mese, il capogruppo del M5S, partito di maggioranza del X Municipio, Antonio Di Giovanni, ha lanciato un appello alle opposizioni che con il loro ostruzionismo impediscono il dibattito.

“Mi dispiace constatare ancora una volta, la mancanza di una visione comune sul futuro del Mare di Roma, tra maggioranza e opposizione – spiega Di Giovanni – Il mio invito nell’ora che precede i lavori dell’aula, di discutere sui temi reali di questo Piano di Utilizzo degli Arenili, attraverso l’analisi di tutti gli ordini del giorno e degli emendamenti presentati da ambo le parti, affinché si potesse veramente dare un contributo in più al parere da esprimere, di fatto è stato vanificato da un atteggiamento teso al mero ostruzionismo di qualcuno, spesso con escamotage davvero imbarazzanti“.

“Faccio fatica a comprendere – sottolinea il capogruppo del M5S – come l’esercizio democratico all’interno di un aula consigliare, per dare a questo parere sul P.U.A., una maggior concretezza, debba lasciare spazio ad un braccio di ferro, da parte delle opposizioni, davvero incomprensibile, che oltretutto, ormai, oltre a creare un danno alla collettività, in termini economici sta di fatto bloccando l’approvazione di importanti delibere e ordini del giorno per il X Municipio di Roma Capitale“.

“Auspico – conclude Di Giovanni – che nel consiglio calendarizzato per lunedì prossimo, 9 marzo, l’opposizione riesca ad assumersi la consapevolmente la responsabilità del proprio ruolo, nei confronti dei cittadini romani, come sta facendo la maggioranza, aprendosi al confronto attraverso un dibattito sui temi, piuttosto che su posizioni o strumentalizzazioni, che nulla hanno a che fare con la rappresentatività e il dovere istituzionale“.