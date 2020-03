Per la “Festa della donna” un menù tutto giallo mimosa

Cucina e Sapori – Sta per arrivare la “festa delle donne“, un’occasione per poter stare in allegra compagnia passando una bella serata tra amiche, sorelle, figlie o nipoti preferibilmente a tavola. Quindi per chi dovesse decidere di trascorrere la serata con le sue ospiti ecco un intero menù con cui sbizzarrirsi per preparare piatti ghiotti e sfiziosi e sfoggiare la propria abilità culinaria.

L’idea è quella di preparare un pranzo o una cena ovviamente a tema, perciò il colore prevalentemente utilizzato dovrà senza dubbio essere il giallo della mimosa. Dal cocktail e le tartine offerti come aperitivo, al risotto al petto di pollo fino ad arrivare al dolce tipico della Festa della donna, ovviamente, la golosissima torta mimosa, tutto dovrà richiamarel’emblema floreare primaverile per eccellenza.

Aperitivo: Cocktail e tartine mimosa

Tartine mimosa

Non si può che cominciare con un brindisi in onore di tutte le donne con un bell’aperitivo accompagnato da stuzzichini finger food saporiti e invitanti.

Ingredienti:

100 g di gorgonzola, pepe nero, 8 fette di pane, sale, erba cipollina, 200 g di mascarpone, 4 uova

Preparazione:

Togliare la crosta dalle fette di pane e le fette in quattro parti per formare 4 tramezzini quadrati. Per la salsa mescolare il gorgonzola con il mascarpone per ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiungere alla salsa un po’ di pepe. Lavare e tritare l’erba cipollina e aggiungerne due cucchiai alla salsa mescolando bene il tutto. Spalmare la salsa sui tramezzini e accoppiare due a due. Far bollire le uova in acqua per 8-9 minuti dal momento del bollore. Far raffreddare e sgusciarle. Tritare solo il tuorlo con un coltello e distribuire il composto giallo sui tramezzini (l’albume sodo può essere utilizzato farcendolo con la crema creando delle mini barchette), aggiungendo in ultimo i fili (o il trito) di erba cipollina in cima. Completare con pochissimo pepe e sale. Far riposare mezz’ora in frigo coperti.

Cocktail mimosa alla frutta

Per un brindisi tra donne, un aperitivo analcolico, fresco, leggero e profumato che piacerà a tutte! Tra gli analcolici alla frutta, il cocktail mimosa è uno dei più semplici da realizzare in casa.

Basteranno pochi ingredienti aggiungendo la frutta fresca che si preferisce basti che il colore finale richiami il giallo nelle sue diverse sfumature. Per chi desidera un aperitivo alcolico, si può anche aggiungere una bollicina al cocktail e dare il via ai festeggiamenti.

Ingredienti per 4 persone

10 cl di succo d’arancia, 10 cl di pompelmo, 10 cl di ananas, ghiaccio q.b.

Procedimento:

Versare in uno shaker il succo d’arancia, il succo d’ananas, il succo di pompelmo. Shakerare bene e poi unire il ghiaccio. Servire subito decorando il bicchiere con qualche arancia o bocciolo di mimosa.

Primo piatto: Risotto Mimosa

Il tradizionale risotto agli asparagi viene rivisitato in questa ricetta e reso ancora più appetitoso dallo zafferano; è un primo piatto perfetto da portare in tavola il giorno della Festa della donna; un risotto cremoso e saporito che nei suoi colori si ispira al giallo della mimosa e al verde delle sue foglie. Lo zafferano che è un ingrediente fondamentale che permetterà di rimanere sul tema 8 marzo.

Ingredienti per 4 persone

350 gr di riso, 1 noce di burro, 1 scalogno, 2 bicchieri di vino bianco secco, sale q.b., 500 gr di asparagi, 1 l brodo vegetale, 1 bustina di zafferano, 40 gr di parmigiano reggiano, 150 gr di stracchino, olio extravergine di oliva q.b., pepe q.b.

Procedimento:

Tritare finemente lo scalogno e farlo soffriggere in un tegame abbastanza grande con mezzo bicchiere di olio di oliva. Bollire gli asparagi in una pentola alta giusto per coprire fino a tre quarti della lunghezza gli asparagi, le punte dovranno rimanere leggermente fuori. Scolare gli asparagi e tagliare le punte, mettendole da parte per la decorazione. Frullarli in un mixer fino ad ottenere una crema morbida.

Prendendo il riso e versarlo nel tegame con lo scalogno. Faterlo tostare a fuoco vivo, poi irrorare con il vino bianco fino a completa evaporazione, quindi unite la crema di asparagi. Con un mestolo, iniziare a bagnare gradualmente il riso con il brodo vegetale, aggiungendone gradualmente via via che il risotto si asciuga.

Quando il risotto risulta quasi pronto, unite prima lo stracchino e poi lo zafferano diluito in una tazza di brodo. Mescolare bene usando un cucchiaio di legno, per amalgamare bene con il risotto. Togliere la pentola dal fuoco e mantecate il risotto con la noce di burro e il parmigiano. Decorare il risotto aggiungendo le punte degli asparagi che avevate tenuto da parte. Aggiungete il pepe e sale se necessario e impiattare.

Secondo piatto: Petto di pollo mimosa

Per stupire le invitate con un piatto davvero speciale non può mancare il pollo mimosa. E’un secondo di carne davvero ricco di gusto e contrasti: il profumo caldo del curry, una spezia profumata e dal sapore inconfondibile che dona ad ogni ricetta un bel colore giallo intenso, unito alla cremosità della panna dà vita a un piatto originale e raffinato. Alla crema che accompagna i bocconcini di pollo andrà aggiunto del mais che darà un tocco di croccantezza in più al piatto e che ricorderà ancor meglio il fiore della mimosa.

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di petto di pollo, 1 cipolla piccola , 1 cucchiaio di aceto balsamico, una noce di burro, sale, 200 ml di panna da cucina, 1 confezione di mais in scatola, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di curry, pepe.

Procedimento:

Tagliare la carne a cubetti in modo da creare dei bocconcini di pollo o a striscioline, se preferite ottenere degli straccetti di pollo al curry. Mettete i bocconcini di pollo in una ciotola e versatevi sopra un cucchiaio di olio; aggiungete sale, pepe e curry. Massaggiate la carne in modo che le spezie insaporiscano il pollo e lasciate riposare per qualche minuto. Tritate la cipolla molto finemente e fatela dorare in una padella con una noce di burro. Unite alla cipolla rosolata un cucchiaio di aceto balsamico e aggiungete i bocconcini di pollo.

Lasciate cuocere per circa 3-4 minuti a fuoco lento continuando a mescolare. Sgocciolate il mais e versatelo nella padella insieme al pollo. Continuate a cuocere a fuoco lento per altri 4-5 minuti. A questo punto versate in padella la panna, mescolate e coprite il tegame con un coperchio. Lasciate cuocere a fiamma media per circa 8 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando la panna si sarà ristretta e avrete ottenuto una crema al curry densa e profumata, regolate di sale e togliete dal fuoco.

Servire il petto di pollo mimosa magari con un contorno preferibilmente cotto al vapore o al forno. Una bella soluzione potrebbero essere le patate duchessa aromatizzate.

Il dolce: la Torta Mimosa

In un menù per la Festa della donna che si rispetti non può mancare la classica torta mimosa. In tutta Italia è ormai una tradizione consolidata quella di festeggiare l’8 marzo insieme alle donne più importanti della propria vita con una bella fetta di questo dolce delizioso! Deve il suo nome al pan di Spagna con il quale viene fatta, e che, sbriciolato sulla superficie, ricorda i fiori della mimosa. Un vero trionfo di soffice e profumato pane avvolto da vellutata crema Chantilly all’italiana.

Ingredienti:

• pan di spagna: 6 uova, 250 gr di zucchero, 300 gr di farina 00, 6 cucchiai di acqua bollente, 1 bustina di lievito per dolci;

• per la farcia: 4 tuorli, 40 gr di farina, 5 cucchiai di zucchero, 400 ml di latte, 250 ml di panna per dolci;

• per la bagna: 200 ml di acqua, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di limoncello;

Procedimento:

• Per il pan di spagna: separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve. Montate i 6 tuorli con 6 cucchiai di acqua bollente. Poi aggiungete lo zucchero montando il tutto a velocità massima finché il composto non risulti spumoso. Unire lentamente la farina a pioggia e la bustina di lievito. Infine aggiungere gli albumi montati a neve mescolando con un cucchiaio delicatamente per non smontare il composto. Versate il composto in uno stampo imburrato ed infarinato e infornare a 180°C nel forno statico già caldo per 40 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare.

• Per la crema: incidere una stecca vaniglia e farla sobbollire nel latte per 5 minuti così che sprigioni tutto il suo aroma. Mescolare i tuorli con lo zucchero. Poi unire la farina fino ad ottenere un composto omogeneo. In ultimo aggiungere il latte a filo, mescolare e mettere in un pentolino e cuocere la crema fino a farla addensare. Lasciare raffredare la crema, poi trasferirla in una ciotola e aggiungere la panna precedentemente montata.

• Per la bagna: far sciogliere qualche cucchiaino di zucchero in un po’ d’acqua calda e aggiungere poi il limoncello.

• Assemblaggio della la torta: tagliare orizzontalmente la parte superiore del pan di Spagna. Con uno scavino svuotare il pan di spagna della sua mollica come a voler formare un contenitore. La mollica tolta va messa da parte per decorare la torta. Bagnare il pan di spagna poi farcitelo con la crema chantilly tenendone da parte 1/4 per ricoprire la parte superiore. Chiudere la torta con la calotta che era stata asportata all’inizio della preparazione bagnata con un po’ di sciroppo. Ricoprite tutta la torta con la crema che era stata messa da parte

Decorare tutta la superficie della torta mimosa facendo aderire la mollica di Pan di Spagna. Ponete la torta mimosa in frigorifero per almeno 1 ora prima di servirla.

(Il Faro online)