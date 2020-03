Trasporto pubblico non di linea, l’appello di Baccini e De Vecchis per rilanciare il comparto

Fiumicino – William De Vecchis e Mario Baccini hanno incontrato stamane le rappresentanze dei lavoratori del comparto trasporto pubblico non di linea.

“Da Fiumicino – spiegano Baccini e De Vecchis – dove le attività del comparto, legate al maggiore hub europeo, sono già in crisi e non resisteranno più di due settimane se non verranno presi provvedimenti, si alza il grido d’allarme di quello che è un settore che riguarda 150mila operatori tra tassisti, Ncc, imprese di trasporto autonome, autobus, associazioni per la mobilità etc.

Purtroppo il Governo nel decreto predisposto e annunciato sembrerebbe non aver ancora predisposto misure a tutela di questo comparto. Noi sottoporremo immediatamente la questione al Sindaco di Fiumicino, Montino, al Sindaco di Roma, Raggi, e al Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, in un ottica di sostegno e impegno costruttivo a tutela di quello che oggi rappresenta per la Regione uno dei maggiori settori occupazionali.

Ci adopereremo, partendo dalle esigenze del territorio, per sostenere le ragioni dei lavoratori colpiti dalla crisi economica dovuta alla emergenza sanitaria, e chiederemo nei modi e nelle forme opportune, anche attraverso i parlamentari di centrodestra, un intervento urgente del Governo per sostenere questo settore ed evitare il collasso economico che colpirebbe migliaia di famiglie e un indotto economico di primaria importanza”.

(Il Faro online)