Anzio Colonia, installati nuovi salvapedoni su viale Marconi

Anzio – Sono stati ultimati nei giorni scorsi, lungo un tratto di viale Marconi, ad Anzio Colonia, i lavori per la messa in sicurezza del passaggio pedonale, in prossimità delle attività commerciali e dei giardini pubblici.

“In accordo con l’associazione commercianti Antium MMXIX – afferma l’assessore alle Politiche del Territorio, Gianluca Mazzi – i nuovi salvapedoni in ferro, predisposti insieme all’assessore Giuseppe Ranucci, attraverso il montaggio di specifiche pannellature, diventeranno uno strumento di comunicazione, con in evidenza le immagini storiche di Anzio Colonia”.

(Il Faro online)