Pomezia – Ha riaperto alle ore 8 di questa mattina il Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant’Anna di Pomezia dopo la chiusura in via precauzionale di ieri mattina consentire la gestione di due casi positivi al Covid-19 (leggi qui), di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare”. Lo scrive sull’account Twitter l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

(Il Faro online)