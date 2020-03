Coronavirus, rinviato il convegno sulla fusione dei comuni di Ladispoli e Cerveteri

Cerveteri, Ladispoli – Il Comitato “Un solo Comune per Ladispoli e Cerveteri” rende noto che a seguito della situazione di emergenza nazionale sanitaria e dei conseguenti provvedimenti adottati dal Governo italiano, sensibili come siamo al tema della salute, è stato deciso di posticipare il convegno il cui svolgimento era previsto per il 28 marzo.

Una comunicazione specifica è stata inviata al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al presidente dell’Anci Antonio Decaro, all’assessore Enti Locali Regione Lazio Alessandra Troncarelli, al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e al sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, che erano stati invitati al convegno e a tutti i relatori che avevano dato la loro disponibilità per la riuscita dell’evento. Non appena migliorerà la situazione sanitaria generale e sarà possibile fissare con certezza la nuova data, saranno informate la cittadinanza e le autorità locali. Ribadendo l’importanza ed il valore strategico della proposta di fusione dei due Comuni che si sta costruendo per ampliare e unire la comunità, questo tempo sarà utilizzato per procedere senza sosta all’approfondimento dello studio e dell’analisi tecnica del progetto, per ampliare i contatti con tutti i soggetti che operano sul territorio e per sviluppare l’informazione alla cittadinanza.

(Il Faro online)