Emergenza Coronavirus, al via la sanificazione straordinaria dei mezzi Laziomar

Ponza e Ventotene – Anche Laziomar si attiva per mitigare il più possibile le dimensioni dell’emergenza Coronavirus. La società ha infatti reso noto di essersi adeguata alle “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

In particolare, sottolinea Laziomar, le misure adottate sono le seguenti: esposte a bordo delle unità navali, presso le biglietterie e pubblicate sul sito della società tutte le informazioni relative alla prevenzione igienico sanitaria; i lavoratori e i passeggeri sono stati invitati a ridurre i contatti ravvicinati; sono state messe a disposizione dei lavoratori e dei passeggeri soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e, infine, sono in corso, con cadenza sistematica, interventi di sanificazione straordinaria dei mezzi.

(Il Faro on line)