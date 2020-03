Fiumicino, il Movimento Patria e Libertà aderisce al circolo di Fratelli d’Italia per Giorgia Meloni

Fiumicino – “Annunciamo a tutti i cittadini di Fiumicino che credono nel progetto politico del partito del Partito Fratelli d’Italia, l’Adesione nel Circolo Fratelli d’Italia di Fiumicino per Giorgia Meloni del Movimento Patria e Libertà di Fiumicino“. Ne dà notizia una nota del Portavoce del Circolo Fratelli d’Italia di Fiumicino per Giorgia Meloni, Alessio Territo.

“Saremo un’unica realtà Politica sul territorio – spiega -, con un circolo aperto al confronto politico al dialogo con altre forze politiche del Centro-Destra e inclusivo verso tutti i cittadini che intendono sostenerlo, dove le persone più meritevoli verranno messe in condizione di lavorare e poter accrescere il consenso di Fratelli d’Italia: una logica di partito che da sempre che premia la Militanza e Meritocrazia.

Per questo progetto, c’è bisogno di persone competenti, oneste e volenterose pronte ad impegnarsi sul territorio per la nostra amata città e la nostra amata Patria. Risponderemo alla cittadinanza locale con grande Umiltà e Amore, pronti a costruire un solido progetto che porti a dare la nostra voce su tutta Fiumicino”.

“Inoltre, sottolinea Territo – in seguito alle disposizioni attuative del decreto-legge n° 6 del 23 febbraio 2020, recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con grande dispiacere ci troviamo a comunicare, come già reso noto da qualche giorno, sulle pagine Facebook: dei Circoli Fratelli d’Italia di Fiumicino per Giorgia Meloni e Patria e Libertà Fiumicino, che la Conferenza “Virtualmente Umani” programmata per oggi Sabato 07 Marzo 2020, presso il Confort Hotel di Fiumicino, viene rinviata a data da destinarsi“.

