Latina, Comune e Sindacati a colloquio sulle misure di contenimento del Covid-19

Latina – Il Sindaco Damiano Coletta e l’Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori hanno incontrato, presso il Palazzo Comunale, i Segretari generali di Cisl Latina e Uil Latina, rispettivamente Roberto Cecere e Luigi Garullo, e il Segretario organizzativo della Cgil Latina-Frosinone, Dario D’Arcangelis, per un confronto sulla situazione in città relativamente alle misure disposte dal Governo per il contenimento del Coronavirus.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno di Amministrazione e Sindacati a contribuire a creare le condizioni ideali per tutta la comunità di Latina affinché questa fase di attenzione nei confronti del contagio da Covid-19 venga superata con serenità e senza alcun tipo di allarmismo.

Comune e Organizzazioni Sindacali ricordano ai cittadini di verificare attraverso i canali istituzionali e le fonti informative attendibili e riconosciute le notizie intercettate sul web, sulle piattaforme social e ricevute con le applicazioni di messaggistica istantanea.

È stata inoltre condivisa la necessità di potenziare i servizi online e telefonici degli uffici pubblici, ricordando che le sedi dei Sindacati sono regolarmente aperte e che per l’accesso valgono le stesse prescrizioni indicate dal Governo per qualsiasi altro luogo pubblico, prima fra tutte la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

“Questo è il momento dell’unità e della coesione – hanno commentato Cecere, Garullo e D’Arcangelis -. Atteniamoci ai protocolli istituzionali e cerchiamo di condurre una vita il più normale possibile, evitando inutili allarmismi. I Sindacati confederali sono pronti a fare la loro parte a sostegno dei lavoratori per il superamento delle difficoltà che dovessero presentarsi in questa fase”.

Il Sindaco Coletta e l’Assessora Lepori hanno quindi ringraziato i tre rappresentanti sindacali per la disponibilità e lo spirito di coesione mostrati, assicurando loro un confronto continuo e costante soprattutto in questo particolare momento che il Paese sta attraversando.

