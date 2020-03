Rapina una farmacia con guanti e mascherina chirurgica

Firenze – Ha rapinato una farmacia a Firenze e, forse per non rischiare il contagio da coronavirus (o chissà, per non rischiare di contagiare altri), lo ha fatto indossando guanti e una mascherina chirurgica. E’ accaduto ieri sera in via Franceschini, nel quartiere dell’Isolotto.

Il rapinatore ha varcato l’ingresso della farmacia munito di mascherina, oltre che di casco e sciarpa per rendersi irriconoscibile. L’uomo, che aveva anche dei guanti alle mani, si è diretto verso il bancone, ha estratto un coltello da cucina e ha minacciato le due farmaciste i quattro clienti presenti. Un uomo, che aveva sentito le grida provenire dalla farmacia, ha tentato di bloccare il rapinatore, ma è stato accoltellato all’addome dal bandito, che poi è fuggito dopo aver rubato 300 euro in contanti.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Careggi e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alle volanti della polizia, è intervenuta la squadra mobile, con la sezione scientifica, per le indagini.