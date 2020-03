Fiumicino – Grave incidente sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, dove si registrano lunghe code in direzione Roma tra Aeroporto di Fiumicino e via Portuense. Quattro in tutto i veicoli coinvolti: tre motociclette e un’automobile. Una persona è rimasta uccisa. Immediato sul posto l’intervento delle forze dell’ordine e dell’eliambulanza. Sul luogo anche un’ambulanza.

In aggiornamento…

Foto 2 di 2



(Il Faro online) Foto © Facebook