Spacciatore (italiano) di eroina arrestato a Fiumicino

Fiumicino – Doppia operazione per i Carabinieri di Fiumicino. Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2020, i militari di Fiumicino in seguito ad alcune segnalazioni fatte dai cittadini, hanno arrestato un pusher Italiano. L’intervento è stato possibile dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, per controllare le mosse del presunto spacciatore.

Poi il blitz: nella casa dello spacciatore in Fiumicino venivano rinvenuti circa 20 grammi di eroina in dosi già confezionate e pronte per essere messe sul mercato del malaffare . Il soggetto aveva con sé banconote di piccolo taglio provento dell’attività e materiale plastico per il condizionamento di dosi.

Sono dunque scattate le manette per il 53 enne. già noto alla giustizia, che su ordine della magistratura è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Sempre ieri è stato denunciato in stato di libertà un cittadino romeno di 47 anni della zona di Roma Spinaceto per furto ai danni del punto vendita Mediaworld al Central market da Vinci. Recuperata la refurtiva.

(Il Faro on line)