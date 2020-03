Previsioni Meteo Italia

La perturbazione nordatlantica che tra giovedì e venerdì ha portato una veloce ondata di maltempo al Settentrione e un sensibile calo delle temperature, nel corso del weekend tenderà a rinnovare condizioni di instabilità al Centrosud, prima che la pressione torni ad aumentare a partire da ovest.

METEO ITALIA SABATO. Residua instabilità tra Romagna e alte Marche, con piogge più frequenti a ridosso dei rilievi appenninici e neve dai 900/1000m; meglio sul resto del Centro con variabilità e qualche locale piovasco. Tempo più perturbato al Sud, con precipitazioni anche diffuse tra Sicilia tirrenica, Calabria, Campania, Lucania e Puglia, localmente a sfondo temporalesco. Ampie zone di sereno invece al Nord, qualche annuvolamento sul Triveneto. Venti settentrionali e calo termico al Centrosud, teso Maestrale in Sardegna.

METEO ITALIA DOMENICA. Nuvoloso sul medio-basso Adriatico e al Sud, con residue piogge specie tra est Sicilia e Calabria, anche a carattere temporalesco. Pressione atmosferica in aumento al Nord e sul medio-alto Tirreno con tempo soleggiato ma velature in aumento entro sera. Ulteriore calo termico al Sud con clima ventoso; temperature massime in rialzo al Nord.

Previsioni Meteo Lazio

SABATO: la circolazione rimane ciclonica sulle regioni del Centro, rinnovando una giornata spiccatamente variabile su Toscana, Umbria e Lazio: nubi irregolari alternate a parentesi più assolate, con innesco di locali precipitazioni in generale sull’Appennino, ma sparsi anche su Lazio meridionale e più occasionalmente su quello centrale entro il pomeriggio, con anche temporali e qualche grandinata non esclusa in particolare tra Agropontino, Ciociaria, Liri. Generale miglioramento a fine giornata salvo qualche precipitazione recidiva sui crinali appennini umbri e del reatino. Temperature in ulteriore calo, specie in quota; neve dai 1000-1300m, anche più in basso sull’alta Toscana. Venti in rinforzo di Grecale a partire dalla Toscana. Mari mossi, specie al largo.

Commento del Previsore Lazio

Il tempo si mantiene moderatamente instabile sulle centrali tirreniche, al seguito del passaggio della perturbazione, con nubi irregolari e qualche rovescio o breve temporale possibile tra pomeriggio e sera, assai localizzato, più probabile su colline toscane, Umbria e basso Lazio; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sull’Appennino in genere dai 1100-1500m di quota. Sabato ancora moderatamente instabile, specie sulle interne appenniniche e sul basso Lazio, qui con rovesci, qualche temporale e neve questa volta a tratti sotto i 1000m a causa di un ulteriore calo termico. Domenica invece si prospetta più soleggiata e stabile su Toscana, Umbria e gran parte del Lazio; qualche fugace rovescio sarà invece possibile ancora sul Lazio meridionale. Lunedì è infine attesa una nuova veloce perturbazione con annesso minimo di bassa pressione sul Tirreno. Le temperature subiranno un calo allineandosi alle medie del periodo.