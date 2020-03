Zingaretti positivo al coronavirus, la solidarietà del mondo della politica

Roma – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al test del coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso Governatore tramite un video sulla sua pagina Facebook (leggi qui). Tanti i messaggi di solidarietà e di vicinanza da parte del mondo della politica, e non solo dal Pd.

“In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!”, scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. ”Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”, dice in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Un abbraccio sincero a Nicola Zingaretti che si dimostra un leader responsabile e fermo. Grazie per questo appello alla responsabilità e alla calma e per avere ribadito che bisogna affidarsi alla scienza”, il commento del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che aggiunge: “Faccio mie le sue parole. Nicola sta mostrando coerenza anche quando il problema è diventato personale. ‘Combatto com’è giusto fare per ciascuno di noi e per tutto il paese’. Combattiamo tutti insieme perché è l’unico modo per superare questo momento. A presto, Nicola! E confida pure su tutte e tutti noi”.

“Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione a Nicola Zingaretti. Parole che fanno bene le sue e un appello a combattere tutti insieme per il paese che condivido al cento percento. E un grazie a tutti i medici, gli infermieri e i ricercatori che in queste settimane si stanno dimostrando dei veri eroi!”, il messaggio del segretario del Pd di Fiumicino, Luigi Giordano.

“Apprendiamo con dispiacere che anche il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, risulta positivo al coronavirus. A lui va il nostro messaggio di solidarietà e di incoraggiamento a continuare nelle azioni di contenimento dell’epidemia, con la certezza che chi riveste cariche pubbliche resta impegnato, nel Lazio come in tutta Italia, nel lavoro quotidiano al fianco della popolazione”, l’augurio del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Che prosegue: “Come amministratori siamo in prima linea nella lotta per fronteggiare l’epidemia e, per il nostro ruolo, non possiamo evitare di incontrare persone, fare uscite pubbliche, circolare in ogni luogo. Ma lo facciamo perché in questo momento il nostro obiettivo è salvaguardare la salute dei nostri concittadini. A Zingaretti e a tanti altri amministratori e prefetti delle regioni del Nord, al personale sanitario e alle forze dell’ordine, come nel caso della scorta di Salvini (vittime in qualche caso anche di inqualificabili insulti), che stanno affrontando in prima persona il virus, non può che andare un unanime ringraziamento e il sincero augurio di superare presto e bene questa fase”.

