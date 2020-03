Doppio incendio a Formia: in fiamme anche la cucina di un’appartamento

Formia – Nottata movimentata per il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina intervenuti a Formia per l’estinzione di due incendi.

Il primo intorno alle 22 in via Rubino dove la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di Gaeta è intervenuta per un incendio in un piccolo appartamento posto al quinto piano di un edificio. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato che le fiamme erano limitate al locale cucina dell’abitazione. Tempestive le operazioni di spegnimento valse a limitare i danni del rogo solo agli arredi. Le fiamme sono scaturite, presumibilmente, per cause accidentali. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Poco più tardi, a mezzanotte e mezza, sempre nel Comune di Formia, al piazzale del Porto, i Vigili del fuoco di Gaeta sono stati chiamati a intervenire per un incendio di un’auto. Sul posto, il personale dei Vigili del fuoco ha trovato la presenza di una macchina parcheggiata coinvolta dal principio di incendio. L’intervento è valso a limitare i danni causati dalle fiamme. Anche in questo caso, infine, non si registrano feriti.

(Il Faro on line)