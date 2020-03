Efficientamento energetico, nuovi interventi nel comune di Latina

Latina – Proseguono gli interventi di efficientamento energetico e messa a norma nel rispetto della legislazione vigente in materia di inquinamento luminoso, nell’ambito della Convenzione Consip “Servizio Luce 3”.

In particolare, è in corso in questi giorni la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED presso le seguenti strade: Via delle Industrie, Strada della Chiesuola, Rotatoria SS 7 – Strada della Chiesuola, Strada Piscinara Destra, Strada Banditella incrocio Piscinara Destra, Strada Quartacciolo, Via Quartaccio, Strada Congiunte Destre, Strada della Cava.

(Il Faro online)